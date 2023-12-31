مبيعات السيارات الكورية فى السوق الأمريكية تسجل 1.17 مليون وحدة خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة تجاوزت مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، متجاوزة بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق الذي سجلته قبل 8 سنوات، وفقا لوكالة يونهاب.

وخلال أول 11 شهرا من هذا العام، سجلت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية فى السوق الأمريكية 1,172,612 وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل.

ومن المتوقع أن ينمو العدد السنوي عند حساب صادرات ديسمبر. ويعد رقم أول 11 شهرا من هذا العام أكبر بالفعل من الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1,066,164 وحدة في عام 2015.

وبلغت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة ذروتها في عام 2015، لكنها انخفضت لاحقا إلى مستوى منخفض يصل إلى حوالي 800 ألف وحدة في عام 2021 وسط جائحة كوفيد-19 والسياسات التجارية الحمائية الأمريكية التي تم إدخالها خلال إدارة دونالد ترامب.

وتمكنت الصادرات من الانتعاش بفضل الاستجابات السريعة للشركات الكورية الجنوبية في ضوء اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وضعف المنافسة من قبل المنافسين العالميين.