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مبيعات السيارات الكورية تقفز 99% في مصر خلال 5 أشهر (جراف)

لتصل إلى 16.6 ألف مركبة
أحمد عوض 11:27 م, الجمعة, 2 يوليو 21 11:27 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر ارتفاعًا بنسبة 99% لتصل إلى 16 ألفًا و656 مركبة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 8 آلاف و372 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية، بنسبة 95.7% إلى 10 آلاف و792 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 5 آلاف و512 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

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كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 105%، مسجلة بيع 5 آلاف و864 سيارة، مقارنة بنحو 2860 وحدة.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» شهدت نموًا بنسبة 61%، لتصل إلى 81.9 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقابل 50.9 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية المنشأ فى مصر، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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