مبيعات السيارات الكورية تقفز 99% في مصر خلال 5 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر ارتفاعًا بنسبة 99% لتصل إلى 16 ألفًا و656 مركبة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 8 آلاف و372 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية، بنسبة 95.7% إلى 10 آلاف و792 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 5 آلاف و512 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 105%، مسجلة بيع 5 آلاف و864 سيارة، مقارنة بنحو 2860 وحدة.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» شهدت نموًا بنسبة 61%، لتصل إلى 81.9 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقابل 50.9 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية المنشأ فى مصر، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي: