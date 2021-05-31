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مبيعات السيارات الكورية تقفز 72% في مصر خلال 4 شهور (جراف)

لتصل إلى 12.6 ألف مركبة
أحمد عوض 11:22 م, الأثنين, 31 مايو 21 11:22 م, الأثنين, 31 مايو 21

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سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر- نموًا- بنسبة 72% لتصل إلى 12 ألفًا و693 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، مقارنة بنحو 7 آلاف و365 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، رصدت «المال» تطور مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ذات المنشأ الكوري في السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

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قفزت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية بنسبة 79% إلى 8 آلاف و512 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 4 آلاف و744 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 59.5% مسجلة بيع 4 آلاف و181 سيارة، مقارنة بنحو 2621 وحدة.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكى» شهدت – ارتفاعًا – بنسبة 56%، لتصل إلى 66.7 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، مقابل 42.8 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من عام 2020.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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