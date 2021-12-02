مبيعات السيارات الكورية تقفز 45.6% في مصر خلال 10 أشهر (جراف)

لتصل إلى 33.4 ألف مركبة

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، نمو مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر- بنسبة 45.6%، لتصل إلى 33 ألفًا و469 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 22 ألفًا و981 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

شهدت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” – ارتفاعًا – بنسبة 37.7% لتسجل 20 ألفًا و451 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 14 ألفًا و847 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وقفزت مبيعات سيارات «كيا» فى مصر بنسبة 60% لتصل إلى 13 ألفًا و18 سيارة، مقارنة بنحو 8 آلاف و134 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات سيارات الركوب – ذات المنشأ الكوري – فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي:

«كيا سبورتاج» تقود مبيعات السيارات الكورية فى مصر

قادت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بعدما تمكنت من تسويق 9 آلاف و833 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وحلت «هيونداى توسان» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 8 آلاف و149 مركبة، أعقبتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز الثالث بواقع 5 آلاف و92 مركبة.

وتمركزت «هيونداي إلنترا HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا – فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 3210 وحدة، تلتها «أكسنت RB» في المركز الخامس بإجمالى 2507 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى: