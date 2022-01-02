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مبيعات السيارات الكورية تقفز 38% في مصر خلال 11 أشهر (جراف)

لتصل إلى 37.1 ألف مركبة
أحمد عوض 9:41 م, الأحد, 2 يناير 22 9:41 م, الأحد, 2 يناير 22

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سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر- نموًا- بنسبة 38% لتصل إلى 37 ألفًا و162 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بنحو 26 ألفًا و858 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، ارتفعت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية بنسبة 30.6% لتصل إلى 22 ألفًا و692 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 17 ألفًا و379 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

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كما صعدت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 52.6% مسجلة بيع 14 ألفًا و470 سيارة، مقارنة بنحو 9 آلاف و479 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالي:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات الطرازات الكورية المنشأ في مصر بعدما تمكنت تسويق 10 آلاف و586 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى.

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وجاءت «هيونداى توسان» في المرتبة الثانية ببإجمالي بيع 9 آلاف و211 مركبة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز الثالث بواقع 5 آلاف و929 مركبة.

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بقلم أحمد عوض

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