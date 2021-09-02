مبيعات السيارات الكورية تقفز 100% في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

لتصل إلى 24.9 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر نموًا بنسبة 100%، لتصل إلى 24 ألفًا و972 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 12 ألفًا و506 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، ارتفعت مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» في السوق المصرية بنسبة 94% إلى 15 ألفًا و440 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 7 آلاف و968 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما صعدت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 110% مسجلة بيع 9 آلاف و532 سيارة، مقارنة بنحو 4538 وحدة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و794 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

واحتلت «هيونداى توسان» المرتبة الثانية بمسجلة نحو 6240 مركبة، تلتها «إلنترا CN7» في المركز الثالث بواقع 3762 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2233 وحدة، أعقبتها «أكسنت RB» المركز الخامس بواقع 1754 مركبة.

يوضح الجدول التالي، ترتيب السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2021: