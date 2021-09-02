سيــارات

مبيعات السيارات الكورية تقفز 100% في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

لتصل إلى 24.9 ألف مركبة
أحمد عوض 5:16 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 5:16 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر نموًا بنسبة 100%، لتصل إلى 24 ألفًا و972 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 12 ألفًا و506 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، ارتفعت مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» في السوق المصرية بنسبة 94% إلى 15 ألفًا و440 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 7 آلاف و968 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

اقرأ أيضا  «سبورتاج» فى مقدمة تراخيص «كيا» بوحدات المرور

كما صعدت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 110% مسجلة بيع 9 آلاف و532 سيارة، مقارنة بنحو 4538 وحدة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع 7 آلاف و794 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

اقرأ أيضا  «هافال» تنضم لـ«أميك» خلال يوليو الماضى

واحتلت «هيونداى توسان» المرتبة الثانية بمسجلة نحو 6240 مركبة، تلتها «إلنترا CN7» في المركز الثالث بواقع 3762 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2233 وحدة، أعقبتها «أكسنت RB» المركز الخامس بواقع 1754 مركبة.

يوضح الجدول التالي، ترتيب السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2021:

اقرأ أيضا  «شيفروليه» على 18.4% من مبيعات السيارات في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«غبور» تخفض أسعار سيارات «شانجان إيدو» 10 آلاف جنيه

المال - خاص 3:44 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

خصومات على أسعار سيارات «شانجان ألسفن» تصل إلى 10 آلاف جنيه

المال - خاص 3:18 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«أميك»: مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تقفز 10% خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 2:37 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

تتصدرها «إم جي ZS».. ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 1:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 12:25 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

نقص الرقائق الإلكترونية يهوى بإنتاج المركبات فى المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 65 عاما

أحمد شوقي 6:36 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21