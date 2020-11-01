مبيعات السيارات الكورية تتراجع 4.4% في مصر خلال 9 شهور (جراف)

لتصل إلى 19.3 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات الكورية في مصر تراجعًا بنسبة 4.4%، لتصل إلى 19 ألفًا و322 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة 18 ألفًا و513 مركبة، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهر التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفاض مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” فى السوق المحلية بنسبة 4.8%، لتسجل 12 ألفًا و472 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل 13 ألفًا و112 وحدة في الفترة نفسها من 2019.

على الجانب الأخر، قفزت مبيعات الصانع الكوري “كيا” بنسبة 26.8% إلى 6 آلاف و850 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ5 آلاف و401 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات العلامات الكورية فى السوق المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 و2020:

«هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدر طراز “هيونداي توسان” قمة مبيعات السيارات الكورية في مصر، بعد تمكنها من تسويق 4 آلاف و982 وحدة، خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.

وجاءت “كيا سبورتاج” فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة بيع 4 آلاف و935 مركبة، تلتها “هيونداي إلنترا HD” في المركز الثالث بواقع 3463 مركبة.

وحلت “هيونداي إلنترا AD” فى المرتبة الرابعة بعد أن استطاعت بيع 1927 وحدة خلال الفترة المذكورة، أعقبتها “كيا جراند سيراتو” في المركز الخامس بإجمالى بيع 1546 مركبة.

وتمركزت “هيونداي إالنترا CN7” فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات الطرازات الكورية فى مصر مسجلة بيع 712 وحدة، أعقبتها “هيونداي أكسنت HCI” فى المركز السابع محققة بيع 638 مركبة.

وظهرت “هيونداي أكسنت RB” في المرتبة الثامنة بعدما أن حققت بيع 567 مركبة فى مصر، تلتها “هيونداي كريتا” فى المركز التاسع بإجمالى بيع 176 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «كيا ريو» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات الكورية فى مصر مسجلة بيع 117 مركبة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي: