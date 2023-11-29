مبيعات السيارات الكورية الهجينة تتجاوز 200 ألف وحدة خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات السيارات الهجينة للشركات الكورية لصناعة السيارات تجاوزت 200 ألف وحدة في أول 10 أشهر من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت 3 شركات محلية وهي هيونداي موتور، وكيا، ورينو كوريا، 224,568 وحدة من السيارات الهجينة في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وفقا للبيانات الصادرة من رابطة مصنعي السيارات الكورية (KAMA).

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 52.4% من 147,315 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الهجينة لهذا العام 250 ألف وحدة في حال استمرار الاتجاه الحالي.

وجاءت كيا في المركز الأول من حيث مبيعات السيارات الهجينة بـ 116,253 وحدة، وتليها هيونداي موتور بـ 106,939 وحدة، ورينو كوريا بـ 1,376 وحدة.

وعلى وجه الخصوص، زادت مبيعات هيونداي موتور للسيارات الهجينة هذا العام بأكثر من الضعف عن العام الماضي (47,697 وحدة).

وترجع شعبية السيارات الهجينة المحلية إلى إطلاق سلسلة من الطرز المحسنة من السيارات الهجينة واتجاه تحول الشركات المصنعة للسيارات إلى المركبات الصديقة للبيئة.