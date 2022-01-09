مبيعات السيارات الكورية الخارجية تقفز إلى 5 ملايين و690 ألف وحدة فى 2021

أظهرت بيانات أن المبيعات الإجمالية لشركات صناعة السيارات الكورية الخمس ارتفعت بنسبة 2.3% خلال عام 2021 المنصرم رغم استمرار النقص العالمي للرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها، بحسب وكالة يونهاب.

ارتفاع المبيعات الإجمالية للشركات الخمس إلى 7.12 مليون وحدة

وفي عام 2021 بأكمله، ارتفعت المبيعات الإجمالية للشركات الخمس ، وهي “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانج يونج موتور” ، إلى 7.12 مليون وحدة مقارنة بـ6.28 مليون وحدة في عام 2020.

وانخفضت المبيعات المحلية للشركات الخمس بنسبة 11% لتصل إلى 1.43 مليون سيارة مقارنة بـ1.61 في عام 2020، بينما قفزت مبيعاتها الخارجية بنسبة 6.6% لتصل إلى 5.69 مليون وحدة من 5.34 مليون وحدة.

مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الخمس تتراجع بنسبة 12% في شهر ديسمبر

وأظهرت بيانات قطاع صناعة السيارات أن مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الخمس تراجعت بنسبة 12% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس 578,241 سيارة في ديسمبر، انخفاضًا من 659,268 سيارة في نفس الشهر من عام 2020، وفقًا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن المبيعات المحلية للشركات الخمس انخفضت بنسبة 2.8% لتصل إلى 129,392 وحدة في الشهر الماضي، مقارنة بـ133,061 وحدة في نفس الشهر من عام 2020، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 15% لتصل إلى 448,849 وحدة، مقارنة بـ526,207 وحدات.

تراجع مبيعات “هيونداي” بنسبة 11% في ديسمبر

وتراجعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 11% لتصل إلى 334,242 وحدة في ديسمبر، مقارنة بـ375,193 وحدة في نفس الشهر من عام 2020، بينما انخفضت مبيعات “كيا” بنسبة 4% لتصل إلى 208,965 وحدة، مقارنة بـ217,751 وحدة.

وتستهدف شركتا “هيونداي” و”كيا” إلى بيع 7.47 مليون سيارة مجتمعة في هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 12% عن مبيعاتهما البالغة 6.67 مليون وحدة في العام الماضي.

وقالت أكبر شركتين لتصنيع السيارات في البلاد إنهما ستركزان في هذا العام على تأمين رقائق أشباه الموصلات لإنتاج مستقر للسيارات، وإعادة تنظيم خطط إنتاج سياراتهما، وتعزيز تشكيلات السيارات الكهربائية لتحسين حصص السوق العالمية والربحية.

ارتفاع مبيعات “رينو سامسونج موتورز” بنسبة 41% في ديسمبر

ومن جهة أخرى، ارتفعت مبيعات “رينو سامسونج موتورز” بنسبة 41% إلى 12,718 سيارة في الشهر الماضي من 9,016 سيارة في نفس الشهر من عام 2020.

وهبطت مبيعات “جنرال موتورز كوريا” بنسبة 71% لتصل إلى 13,531 سيارة في الشهر الماضي، كما انخفضت مبيعات “سانغ يونغ موتور” بنسبة 17% لتصل إلى 8,755 وحدة.