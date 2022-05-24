مبيعات السيارات الكهربية تواصل نموها عالميا في 2022

زادت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية حتى العام 2021 وظلت قوية حتى الآن في العام 2022 ، لكن ضمان النمو المستقبلي سيتطلب جهودًا أكبر لتنويع تصنيع البطاريات وإمدادات المعادن المهمة لتقليل مخاطر الاختناقات وارتفاع الأسعار، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية (بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل) في العام 2021 لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 6.6 مليون، مع بيع الآن أكثر كل أسبوع مقارنة بعام 2012 بأكمله، وفقًا لأحدث إصدار من توقعات السيارات الكهربائية العالمية السنوية .

على الرغم من الضغوط على طول سلاسل الإمدادات العالمية، استمرت المبيعات في الارتفاع بقوة حتى العام 2022 ، مع بيع مليوني سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في الربع الأول، بزيادة ثلاثة أرباع عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية على طرق العالم بحلول نهاية العام 2021 حوالي 16.5 مليون ، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2018.

ةفي الصين، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية ثلاث مرات تقريبًا في العام 2021 لتصل إلى 3.3 مليون ، وهو ما يمثل حوالي نصف الإجمالي العالمي. كما نمت المبيعات بقوة في أوروبا (زادت بنسبة 65٪ لتصل إلى 2.3 مليون) والولايات المتحدة (أكثر من الضعف لتصل إلى 630.000).

إلى جانب انخفاض تكاليف التصنيع، أدى ذلك إلى تقليل فجوة الأسعار بشكل كبير مع السيارات التقليدية. كان متوسط سعر السيارة الكهربائية في الصين أعلى بنسبة 10٪ فقط من العروض التقليدية، مقارنة بـ 45٪ إلى 50٪ في المتوسط في الأسواق الرئيسية الأخرى.

في المقابل، تتخلف مبيعات السيارات الكهربائية في معظم الاقتصادات الناشئة والنامية حيث لا يتوفر سوى عدد قليل من الطرز وبأسعار لا يمكن تحملها للمستهلكين في السوق الشامل.

كان الدعم المستمر للسياسات أحد الأسباب الرئيسية لمبيعات قوية للسيارات الكهربائية في العديد من الأسواق ، حيث تضاعف إجمالي الإنفاق العام على الدعم والحوافز في العام 2021 إلى ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي.

ولدى عدد متزايد من البلدان أهداف للتحول الكامل إلى السيارات الكهربية في العقود القادمة. وقد تم توفير خمسة أضعاف طرازات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في العام 2021 مقارنة بالعام 2015 ، وبلغ عدد الطرازات المتاحة 450 طرازًا بحلول نهاية العام 2021.

وقال فاتح بيرول ، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ، إن نجاح القطاع في تسجيل أرقام قياسية جديدة في المبيعات أمر مشجع للغاية ، ولكن لا مجال للرضا عن النفس.

وأوضح: “يتعين على صانعي السياسات والمديرين التنفيذيين في الصناعة والمستثمرين أن يكونوا يقظين للغاية وذوي الحيلة من أجل تقليل مخاطر تعطل الإمدادات وضمان الإمدادات المستدامة من المعادن الهامة”.