مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز المليون للمرة الأولى نهاية 2020 (جراف)

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال شهر ديسمبر 2020 لتسجل مستوى تاريخى جديد بعد أن تمكنت من تسليم 281 ألفًا، و171 سيارة، بنمو 461% عن معدلات مبيعات نفس الشهر خلال 2019، والتى بلغت 77 ألفًا، و248 وحدة، على الرغم من سيطرة اللون الأحمر على مبيعات المركبات فى العالم بعد أن هبطت 4% فى آخر شهر من العام الماضي.

وتمكنت السيارات الكهربائية فى أوروبا من الاستحواذ على حصة تصل إلى 23% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى أوروبا خلال سبتمبر.

وارتفعت مبيعات سيارات الركوب الكهربائية بالكامل خلال ديسمبر 233%، لتسجل 168.9 ألف سيارة، فيما حققت السيارات الهجينة نموًا أكبر بنسبة 347%، بإجمالي 112.3 ألف وحدة.

وساهم شهر ديسمبر الدول الأوروبية فى تحقيق مستوى جديد من مبيعات السيارات الخضراء بتحاوزها حاجز المليون مركبة للمرة الأولى فى تاريخها.

وتمكنت سيارات الركوب الكهربائية خلال العام الماضى من بيع 1.4 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات عام 2019، والتى سجلت 567.2 ألف سيارة، بنمو 142%.

واستحوذت مبيعات السيارات الكهربائية على حصة تصل إلى 11% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى أوروبا، مقارنة بحصتها فى 2019، والتى بلغت 3.6%.

وتوقع تقرير نشر على موقع EV-Sales استحواذ السيارات الكهربائية تصل إلى 20% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى أوروبا.

سيارات رينو زوي الكهربائية الأعلى مبيعًا في أوروبا

تصدرت سيارات رينو زوي قائمة سيارات الركوب الكهربائية الأعلى مبيعًا فى أوروبا خلال 2020، ببيعها 99.613 سيارة، بحصة سوقية 7% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية المباعة فى القارة العجوز.

وجاءت تسلا موديل 3 فى المركز الثاني بعد أن تمكنت من بيع 87.642 سيارة على مدار العام الماضى، بحصة سوقية 6%.

وحصدت سيارات فولكس فاجن ID.3 على المركز الثالث فى القائمة بعد أن حققت مبيعات إجمالية خلال 2020، تصل إلى 56.937 وحدة، بحصة سوقية 4%.

وحلت هيونجاي كونا فى المركز الرابع، ببيعها 48.537 سيارة، وتبعتها سيارات أودي e-Tron ببيعها 35.463 مركبة.

وجاءت فولكس فاجن جولف الكهربائية فى المركز السادس فى قائمة السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال 2020 بإجمالى 33.659 سيارة، بحصة سوقية 2%.

وتمكنت سيارات نيسان ليف من الحصول على المركز السابع فى القائمة ببيعها 31.791 وحدة، وتبعتها بيجو 208 بتسليمها 31.554 مركبة.

واستطاعت كيا نيرو الحصول على المركز التاسع فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا لفئة السيارات الكهربائية بتسليمها 30.690 وحدة، بحصة سوقية 2%.

وفي المركز العاشر، جاءت سيارات مرسيدس A250، بعد أن نجحت فى بيع 29.436 سيارة خلال العام الماضي في أوروبا.