مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا ترتفع أكثر من 66% في الربع الثاني

سجل عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبيعة في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة “كوكس أوتوموتيف” Cox Automotive .

وقالت الشركة التي تمتلك Autotrader و Kelley Blue Book من بين علامات تجارية أخرى عديدة إن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بأكثر من 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 196.788 سيارة.

وفي النصف الأول من العام 2022، تم بيع 370726 سيارة كهربائية.

وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية الخالصة 5.6% في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف نسبة 2.7% التي مثلتها في الربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت البيانات أيضًا تحولًا نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، حيث تضاءلت مبيعات السيارات الهجينة والهجينة التي تعمل بالكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود.

ولا تزال تسلا هي اللوحة المهيمنة في السيارات الكهربائية ولكن حصتها من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية قد انخفضت.

ويوجد الآن أكثر من 30 طرازًا من السيارات الكهربية متوافرة في الولايات المتحدة من مجموعة واسعة من شركات صناعة السيارات بما في ذلك فورد و جنرال موتروز، وهيونداي، وكيا، وفولكسفاجن إلى جانب ماركات السيارات الفاخرة مثل “بي إم دبليو” و”مرسدي بينز”.

وتأتي الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية حتى مع نقص إمدادات أشباه الموصلات ووصل متوسط تكلفة السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 67000 دولار في يونيو ، وفقًا لـ “كيلي بلو بوك، ” شركة لتقييم المركبات وأبحاث السيارات في ايرفين بولاية كاليفورنيا وهي معترف بها من قبل كل من المستهلكين وصناعة السيارات.

لكن تقريرًا صدر هذا الأسبوع عن اتحاد النقل الصفري وجد أن السيارات التي تعمل بالغاز أغلى بثلاث إلى خمس مرات في القيادة لكل ميل من المركبات الكهربائية، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز.

وأوضح جو بريتون، المدير التنفيذي لشركة ZETA ، أن متوسط تكلفة السيارات الكهربائية يتأثر بعدد الطرازات الأعلى سعراً مثل طراز “تسلا موديل إكس” Tesla Model X ، الذي يزيد سعره على 110.000 دولار.

قال بريتون: “يمكنك شراء سيارات كهربائية باهظة الثمن، ولكن يمكنك أيضًا شراء سيارات تعمل بالغاز باهظة الثمن”.

ويتوقع بريتون أنه بمرور الوقت، ستصل السيارات الكهربائية إلى التكافؤ في الأسعار مع سيارات محركات الاحتراق الداخلي المماثلة.