مبيعات السيارات الكهربائية تنمو 41% نهاية 2020 (جراف)

فقز ترتيب سيارات فولكس فاجن الكهربائية من المركز السادس إلى المركز الثاني بقائمة ماركات السيارات الخضراء الأعلى مبيعًا نهاية العام الماضي

تغلبت مبيعات السيارات الكهربائية على الركود الذي صاحب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد نموها 41% نهاية العام الماضي، لتصل إلى 3.12 مليون سيارة، مقارنة مع 2019 2.21 مليون سيارة في 2019، على الرغم من هبوط أداء السيارات التقليدية 12% مع تراجع الإقبال عليها، لتسجل 68.94 مليون سيارة.

وتمكنت سيارات الركوب الكهربائية بنوعيها الهايبرد والعاملة بالبطاريات من الاستحواذ على حصة تصل إلى 4% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب نهاية 2020.

وأشار تقرير “Ev-sales” إلى أن حصة السيارات الكهربائية بالكامل (العاملة بالبطاريات) سجلت العام الماضى 4.8%، مقابل 1.9% بنهاية 2019.

وحققت مبيعات السيارات الكهربائية مستوى قياسى بتخطيها حاجز نصف مليون مركبة فى ديسمبر 2020.

وقفزت حصة السيارات الكهربائية من إجمالى مبيعات الملاكي حول العالم في ديسمبر الماضى إلى 6.9%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في ديسمبر الماضى 98.3%، لتصل إلى 571.5 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من 2019، والتى بلغت 279.5 ألف سيارة.

وتوقع التقرير أن استحواذ سيارات الركوب الكهربائية على حصة ما بين 6% إلى 7% بنهاية 2021.

مبيعات سيارات «تسلا» تقترب من حاجز النصف مليون مركبة

تربعت” تسلا” العام الماضى على قمة سيارات الركوب الكهربائية الأعلى مبيعًا فى العالم بتسليمها ما يقرب من نصف مليون وحدة.

وبلغت مبيعات “تسلا” من السيارات الكهربائية 499.5 ألف سيارة نهاية 2020، بحصة سوقية 16%.

وقفزت فولكس فاجن من المركز السادس فى 2019 إلى المركز الثاني نهاية 2020، بعد تسليمها 220.2 ألف سيارة، بحصة سوقية 7%.

وجاءت “بي واي دي” الصينية في المركز الثالث بقائمة السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بإجمالي 179.2 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة 6%.

وفى المركز الرابع جاءت “إس جي إم دبليو” ببيعها 170.8 ألف سيارة، بحصة 5%، وتلتها “بي إم دبليو” بتسليمها 163.5 ألف وحدة، بحصة 5%.

مبيعات سيارات مرسيدس الكهربائية تسجل 145.9 ألف وحدة

وسادسًا سيارات مرسيدس، والتى تمكنت من بيع 145.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 5%، وسابعًا رينو بإجمالى 124.4 ألف مركبة، بحصة سوقية 4%.

وجاءت سيارات فولفو فى المركز الثامن فى قائمة ماركات سيارات الركوب الكهربائية الأعلى مبيعًا بتسليمها 113 ألف سيارة، بحصة سوقية 4%، وتاسعًا : أودى بإجمالى 108.4 ألف سيارة، وعاشرًا : سايك بإجمالى 101.4 ألف مركبة بحصة 3%.