مبيعات السيارات الكهربائية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إيطاليا الشهر الماضي

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية فى إيطاليا نموا قياسيا فى فبراير المنصرم، بزيادة عشر مرات تقريبا عن مثيلتها فى نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لما أظهرت التقديرات الصادرة عن رابـطـة صـنـاعـة الـسـيـارات الإيطالية “أونراى”.

وأوضحت الأرقام التى نشرها موقع “كلين تكنيكا” أن مبيعات السيارات الكهربائية فى إيطاليا بلغت 2530 وحدة كاملة ، قياسا بـ 253 وحدة فقط في نفس الشهر من العام 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا يتفوق أيضا بنسبة 30% على الرقم القياسى السابق المسجل في يناير والبالغ 1943 وحدة.

وفي سوق محلية تشهد انخفاضا بنسبة 8.4% على أساس سنوى فى فبراير- أقل من 164 ألف سيارة تم بيعها، مقارنة بحوالي 179 ألف وحدة في فبراير من العام الماضي- لا يُظهر الحراك في السيارات الكهربية علامات على وقف مسيرته الأمامية، ليصل إلى ما نسبته 1.5% من السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات، وهو رقم لم تكن تتوقعه سوق السيارات الإيطالية قبل أشهر فقط.

وحققت السيارات الكهربية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء ( (PHEV أرقاما جيدة أيضا، حيث بلغت مبيعاتها 1219 وحدة ( بزيادة من 269 وحدة قبل عام)، ما يمثل ما نسبته 0.7% من السوق.

في غضون ذلك واصلت السيارات التي تعمل بالديزل مسارها النزولى ، حيث فقدت ما نسبته حوالي 30% من إجمالي التسجيلات الشهرية على أساس سنوي، فيما احتفظت بحصتها السوقية البالغة 34.8% ( 45.1% قبل عام).

وسجلت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالى 1.9 مليون سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 1.7 مليون سيارة، بنسبة نمو تصل إلى 12.4%، وفقًا للإحصائيات والأرقام الصادرة عن موقع “EV-sales” المتخصص فى نشر بيانات مبيعات السيارات التى تعمل بالكهرباء فى جميع دول العالم.

مبيعات عالمية



سجلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالى 1.9 مليون سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت 1.7 مليون سيارة، بنسبة نمو تصل إلى 12.4%، وفقًا للإحصائيات والأرقام الصادرة عن موقع “EV-sales” المتخصص فى نشر بيانات مبيعات السيارات التى تعمل بالكهرباء فى جميع دول العالم.

تفوق عالمى متوقع



من ناحية آخرى توقعت دراسة جديدة أن تتفوق مبيعات السيارات الكهربية عالميا، ولأول مرة، على مبيعات السيارات العاملة بالوقود التقليدى بحلول عام 2030.

وأخذ الباحثون فى مجموعة “بوسطن كونسالتنج جروب” الرائدة للخدمات الاستشارية فى حساباتهم كل من أعداد السيارات الكهربية والسيارات الهجين ، التى تعمل بالوقود التقليدى والكهرباء .

ورأى معدو الدراسة أن من بين أسباب هذه الزيادة المتوقعة فى مبيعات السيارات الكهربية للضغط الذى تمارسه السلطات المعنية على مصنعي السيارات من خلال اللوائح القانونية المقيدة للانبعاثات الضارة بالمناخ وكذلك الانخفاض المتوقع في تكاليف إنتاج بطاريات السيارات ، حيث تنبأ معدو الدراسة أن تتراجع أسعار البطاريات بنسبة 80% فى الفترة بين عامى 2014 و 2030.