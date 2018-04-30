مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع 59% بالربع الأول

“تسلا” تستحوذ على 10% حصة سوقية من المبيعات العالمية للكهربائية

شريف عيسى:



ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا 59% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضى، بإجمالى 304 ألفا، و951 سيارة، بما يمكنها من الوصول لحاجز 2 مليون سيارة بنهاية العام الجارى.



وأظهرت نتائج الأداء حسب البيانات المعلنة على موقع “ev-sales ” ارتفاع مبيعات الكهربائية بجميع دول العالم 53%، لتسجل 141 ألفا، و871 وحدة خلال مارس الماضى.



واحتلت العلامة الأمريكية “تسلا” صدراة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بإجمالى، 29 ألفا، و980 سيارة، بحصة سوقية 10%، فيما جاءت “بى واى دى” الصينية فى المركز الثانى، بإجمالى 28 ألفا، و545 وحدة، بحصة سوقية 9%.



وتمكن الصانع الألمانى “بى إم دبليو” من اقتناص المركز الثالث بإجمالى 24 ألفا، و108 سيارات، لتقدر حصتها السوقية العالمية فى السيارات الكهربائية 8%، أما المركز الرابع فكان من نصيب “نيسان” بإجمالى 22 ألفا، و524 سيارة، بحصة سوقية 7%، بينما حصدت “بايك” الصينية المركز الخامس، بإجمالى 21 ألفا، و267 وحدة، بحصة سوقية 7%.



ويوضح الجدول العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية خلال الربع الأول، وحصتها السوقية العالمية :

م العلامة التجارية مبيعات الربع الأول الحصة السوقية% 1 تسلا 29,980 10% 2 بى واى دى 28,545 9% 3 بى أم دابليو 24,108 8% 4 نيسان 22,524 7% 5 بايك 21,267 7% 6 فولكس فاجن 18,317 6% 7 ROEWE 13,435 4% 8 تويوتا 12,000 4% 9 رينو 11,611 4% 10 جاك 10,657 3% 11 أخرى 111,507 37% الإجمالى 304,951 100%