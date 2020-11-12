مبيعات السيارات الكهربائية تتعافى من كورونا وتنمو 88% خلال سبتمبر (جراف)

غابت الصين عن المشاركة فى قائمة أكبر منتجي السيارات الكهربائية خلال الشهور التسعة الأولى من 2020

على مايبدو أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بدأت فى التعافى من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، إذ أظهر تقرير EV-Sales نموًا فى مبيعات السيارات الخضراء خلال سبتمبر من هذا العام لتسجل 345.5 ألف سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت 183.4 ألف سيارة.

وقال التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت نموًا خلال الشهور التسعة الأولى 2020 بنسبة تصل إلى 10.9%، بإجمالى 1.78 مليون سيارة، مقابل 1.61 مليون وحدة مباعة خلال 2019.

تسلا تقود مبيعات السيارات الهربائية في العالم

رصد تقرير Ev-sales تربع تسلا الأمريكية على قمة مصنعى السيارات الأعلى مبيعًا فى العالم خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.

وتمكنت تسلا من بيع 316.8 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من هذا العام، لتسحوذ على حصة 18% من إجمالى مبيعات مصنعى العالم من السيارات الكهربائية.

وجاءت فولكس فاجن جروب فى المركز الثاني بتسليمها 231.4 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 13%.

وحصد تحالف رينو – نيسان على المركز الثالث فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية فى العالم الأعلى مبيعًا، بتسليمها 140 ألف سيارة، بحصة سوقية 8%.

السيارات الكهربائية

أما المركز الرابع، فكان من نصيب هيونداى – كيا، أكبر منتج للسيارات فى كورويا الجنوبية، بعد أن سلم 123.5 ألف سيارة، بحصة سوقية 7%.

واستحوذت بى إم دبليو جروب على المركز الخامس فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بتسليمها 120.3 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 7%.

وأشار التقرير إلى استحواذ باقى مصنعو السيارات الكهربائية فى العالم على حصة تصل إلى 47% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

ورصد التقرير غياب الصين من القائمة للمرة الأولى بعد أن كانت بى واى دى وجيلى وبايك مشاركة فى قائمة أكبر 5 منتجين للسيارات الكهربائية فى العالم خلال 2019.

أما على صعيد العلامات التجارية، جاءت تسلا أيضًا في المركز الأول فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بمبيعات إجمالية 315.8 ألف سيارة، وحصة سوقية 18%.

فولكس فاجن تستحوذ على 6% من مبيعات السيارات الكهربائية

حصت فولكس فاجن فى المركز الثاني بقائمة ماركات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020.

وبلغت مبيعات فولكس فاجن من المركبات الكهربائية 113.1 ألف سيارة هذا العام، بحصة سوقية 6% من إجمالي المبيعات.

وجاءت بي واي دي في المركز الثالث فى القائمة الماركات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية بإجمالى 104.2 ألف سيارة، بحصة سوقية 6%.

واستحوذت بي إم دبليو على المركز الرابع فى القائمة، ببيعها 101.3 ألف سيارة هذا العام، بحصة سوقية 6%.

وتمكنت رينو من الحصول على المركز الخامس بإجمالى 68.9 ألف سيارة مباعة، بحصة سوقية تصل إلى 4%.

مرسيدس تحصل على المركز السادس للمرة الأولى

حصلت مرسيدس على المركز السادس فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال العام الحالي للمرة الأولى فى تاريخها.

وتمكنت مرسيدس الفاخرة من بيع 68.9 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية 4%.

وفى المركز السابع، جاءت فولفو ببيعها 67.6 ألف سيارة، بحصة سوقية 4%، فيما حلت أودي بالمركز الثامن بإجمالى 67.3 ألف وحدة، بحصة سوقية 4%.

أما المركز التاسع، فاقتنصته هيونداي بعد أن سلمت على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 63.7 ألف سيارة كهربائية، بحصة سوقية 4%.

وتمكنت حليفتها كيا من الحصول على المركز العاشر فى قائمة ماركات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا ببيعها 59.8 ألف سيارة، وحصة سوقية 3%.

تسلا موديل 3 الأعلى مبيعًا فى فئة السيارات الكهربائية

استحوذت تسلا موديل 3 على المركز الأول فى قائمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال الشهور التسعة الأولي من 2020.

وبلغت مبيعات تسلا موديل 3 على مدار تلك الفترة 238.2 ألف سيارة، لتستجوذ لمفردها على 13% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا.

وتمكنت رينو زوي من حصد المركز الثانى فى قائمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا، بتسليمها 64.1 ألف سيارة، بحصة سوقية 4%.

إحدى موديلات تسلا الكهربائية

وجاءت تسلا موديل Y فى المركز الثالث ببيعها 41.7 ألف سيار كهربائية خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، بحصة 2%.

وفى المركز الرابع، حلت هيونداى كونا بعد بيعها 39.9 ألف سيارة كهربائية، بحصة سوقية 2%.

أما المركز الخامس، فجاء من نصيب سيارة نيسان ليف الكهربائية، ببيعها 36.8 ألف مركبة، بحصة سوقية تصل إلى 2%.

الصين أعلى الدول مبيعًا لـ «السيارات الكهربائية»

رغم غياب الصين من قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا، إلا أنها حافظت على المركز الأول فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا لها.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية فى الصين فى الشهور التسعة الأولى من 2020 ما يقرب من 695.1 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 39% من إجمالى مبيعات العالم.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثاني ببييعها 448 ألف مركبة كهربائية، بحصة سوقية 25.1%.

وحلت ألمانيا فى المركز الثالث فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية فى العالم خلال الشهور التسعة الأولى، بإجمالى 204.3 ألف وحدة، بحصة سوقية 11.4%.

وتمكنت فرنسا من اقتناص المركز الرابع فى القائمة ببيعها 111 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأولي من 2020، بحصة سوقية 6.2%.

أما المركز الخامس فجاء من نصيب النرويج، والتى حققت مبيعات إجمالية من السيارات الكهربائية بلغت 95.4 ألف وحدة، بحصة سوقية 5.3%.