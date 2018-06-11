مبيعات السيارات الكهربائية بأمريكا تصل إلى 100 ألف وحدة

شريف عيسى



تمكنت سوق السيارات الأمريكية من بيع 24 ألفاً، و560 سيارة خلال مايو من العام الحالى، بنسبة نمو عن نفس الشهر من العام الماضى بلغت 48%، فيما وصل إجمالى عدد السيارات الكهربائية المبيعة على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى إلى 100 ألف وحدة.



ووفقاً للبيانات الصادرة بموقع InsideEVs، احتلت تسلا موديل 3 المركز الأول فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام بإجمالى 18.3 ألف سيارة، فيما حلت تويوتا بريوس المركز الثانى بإجمالى 12 ألف وحدة، أما المركز الثالث فتمكنت تسلا موديل S من بيع 8070 سيارة.



وحصدت تسلا موديل X المركز الرابع فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً فى سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى 5650 سيارة، أما المركز الخامس فجاء من نصيب شيفورليه بولت بعد تمكنها من بيع 6775 وحدة.



وتمكنت شيفورليه فولت من الاستحواذ على المركز السادس بإجمالى 6478 سيارة، فى حين جاءت نيسان ليف فى المركز السابع بإجمالى 5292 سيارة، بينما جاءت هوندا كلاريتى PHEV بالمركز الثامن إذ تمكنت من بيع 5224 سيارة، فى حين استطاعت فوكس فيوجن انيرجى من احتلال المرتبة التاسعة بإجمالى 3698 وحدة، أما المركز العاشر فكان من نصيب BMW I3 بعد تمكنها من بيع 2924 سيارة.



أما على الصعيد المحلى، فتسعى حالياً شركة ريفولتا لتسويق السيارات الكهربائية لتدشين شركة جديدة لبدء عمليات بيع السيارات الكهربائية الجديدة، والمستعملة فى مصر بحلول الشهر المقبل على أقصى تقدير.



وفقاً لما أكد مصطفى بدوى، المدير التنفيذى لريفولتا، فإن الشركة تستهدف افتتاح مركز لصيانة السيارات الكهربائية وصالة عرض بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه، مخططاً بيع 1000 وحدة بسوق السيارات بنهاية العام الحالى.