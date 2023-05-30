مبيعات السيارات الصينية في مصر تهبط 68% خلال 4 أشهر (جراف)

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 68% لتسجل 5 آلاف و359 مركبة، مقابل 16 ألفًا و947 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت مبيعات الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية بنسبة 85% لتصل إلى 2194 سيارة، مقارنة بنحو 14 ألفًا و620 وحدة.

وانخفضت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 68% إلى 7 آلاف و44 سيارة، مقابل 22 ألفًا و78 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، تراجعت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بنسبة 89.6% لتصل إلى 1194 مركبة، مقابل 11 ألفًا و 489 وحدة.

وتراجعت مبيعات الطرازات الأمريكية فى السوق المحلية بنسبة 83.4% لتسجل 380 مركبة، مقارنة بنحو 2291 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى: