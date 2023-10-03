مبيعات السيارات الصينية في مصر تهبط 59.5% خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الصينية في مصر، خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة 59.5% لتسجل 12 ألفًا و377 مركبة، مقارنة بنحو 30 ألفًا و532 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في السوق المحلية، خلال تلك الفترة، بنسبة 70% لتصل إلى 6 آلاف و374 مركبة، مقابل 21 ألفًا و277 وحدة في فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 83% لتسجل 637 مركبة، مقابل 3 آلاف و765 سيارة.

وتراجعت مبيعات المركبات الكورية بنسبة 71% لتصل إلى 4 آلاف و545 مركبة، مقابل 15 ألفًا و826 وحدة.

وانخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 61.5% إلى 14 ألفًا و96 مركبة، مقارنة بنحو 36 ألفًا و568 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 8 أشهر من 2022 و2023: