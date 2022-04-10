مبيعات السيارات الصينية فى مصر تتراجع إلى %18.9

تراجعت حصة مبيعات السيارات الصينية المنشأ فى مصر إلى %18.9، مسجلة نحو 6 آلاف و935 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بحصة %23.2 بنحو 7 آلاف و251 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «شيرى» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بنسبة بلغت %56.9، بإجمالى بيع 3945 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «إم جى» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %18.7 بواقع 1299 مركبة.

وحلت «بى واى دى» فى المرتبة الثالثة، مسجلة حصة سوقية %12.2، بإجمالى بيع 845 مركبة فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضين.

حصدت «جيلى» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %5.8، مسجلة بيع 404 مركبات، أعقبتها «شانجان» فى المركز الخامس بحصة بلغت %3.4 بنحو 234 سيارة.

وتمركزت «هافال» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الصينية فى مصر بحصة سوقية %2.3، محققة بيع 158 مركبة، تلتها «بريليانس» فى المركز السابع بحصة بلغت %0.7، بإجمالى نحو 50 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن ما يقرب من 7 علامات صينية لم تُفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات فى مصر، وهى «DFSK، وساوايست، وبيستيون، وبايك، وجاك، وجيتور، وأيولوس».

حصص العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر خلال شهرى يناير وفبراير الماضين