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مبيعات السيارات الصينية تصعد في سبتمبر وتسجل أعلى مستوى لها في 2020

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 8% في سبتمبر من عام سابق إلى 2.09 ملايين وحدة
محمد عبد السند 3:18 م, السبت, 17 أكتوبر 20 3:18 م, السبت, 17 أكتوبر 20

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في سبتمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها هذا العام، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الصينية.

وزادت مبيعات السيارات، في الصين بنسبة 8% في سبتمبر من عام سابق إلى 2.09 ملايين وحدة، وتعد تلك الزيادة هي ثاني أسرع وتيرة في 29 شهرا.

وأسهم الارتفاع في الطلب في وصول إجمالي مبيعات السيارات إلى 13.38 مليون وحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، بتراجع نسبته 12% من الفترة ذاتها في العام الماضي.

وتراجع الانكماش من 15% في المبيعات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس هذا العام.

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وارتفع إنتاج السيارات الصينية بنسبة 9.6% في سبتمبر إلى 2.04 ملايين وحدة.

إجراءات التحفيز تنعش المبيعات

وتلقت مبيعات السيارات، في الصين دفعة قوية بفضل سلسلة من إجراءات التحفيز التي طُبقت في أرجاء البلد الآسيوي، وكذا العروض الترويجية التي تهدف في المقام الأول إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي هناك.

واستمر الاهتمام بشراء السيارات في الربع الثالث من 2020، في الوقت الذي اشترى فيه المستهلكون سيارات قبيل العام الدراسي الجديد الذي انطلق في سبتمبر الفائت، وكذا عطلة “الأسبوع الذهبي” في الصين في أول أسبوعين من أكتوبر الحالي.

لكن استمرت الزيادة في مبيعات السيارات، في التخلف عن نظيرتها البالغ نسبتها 12.8% في مبيعات السيارات، الإجمالية في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم، مسجلة 2.65 مليون وحدة في سبتمبر الماضي.

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زيادة الطلب على السيارات التجارية

وتلقت مبيعات السيارات، دفعة قوية من الزيادة البالغ نسبتها 40% في الطلب على السيارات التجارية، ووسعت مبيعات الشاحنات نموها في سبتمبر لتصل إلى مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وكذا الإجراءات التحفيزية في استدامة الطلب القوي إبان الربع الرابع من العام الحالي.

وارتفعت مبيعات السيارات، الرياضية، إلى مستوى قياسي في سبتمبر، كما سجلت مبيعات السيارات، السيدان وسيارات الركاب صعودا قويا أيضا، فيما هبطت مبيعات السيارات متعددة الأغراض.

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وارتفعت المصنعة من قبل شركات صينية بنسبة 7.5% في سبتمبر، وهو ما يمثل 37.6% من إجمالي مبيعات السيارات في سبتمبر. وتقل تل النسبة بواقع 0.2 نقطة مئوية عن نظيرتها في الشهر ذاته من العام الماضي.

ارتفاع مبيعات السيارات صديقة البيئة

وتلقت مبيعات السيارات، صديقة البيئة دعما قويا من الزيادة في أعداد المبادرات الحكومية الرامية لدعم الطلب على تلك المركبات. وارتفعت مبيعات السيارات صديقة البيئة بنسبة 67.7% في سبتمبر إلى مستوى قياسي في سبتمبر.

وزادت مبيعات السيارات، الكهربية بنسبة 71.5% إلى 112.000 وحدة. كما ارتفعت مبيعات السيارات الهجين التي تتصل بمصدر كهربي بنسبة 54% إلى 26 ألف وحدة.

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بقلم محمد عبد السند

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