مبيعات السيارات الصينية ترتفع 98.5% خلال 7 شهور (جراف)

لتصل إلى 12.9 ألف مركبة

قفزت مبيعات السيارات الصينية المنشأ بنسبة 98.5% إلى 12 ألف و905 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ6 آلاف و502 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حافظت «إم جي» على تصدرها قائمة مبيعات السيارات الصينية بعد تمكنها من تسويق 6 آلاف و89 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة بيع 4172 ألف سيارة، أعقبتها “بي واي دي” في المركز الثالث بإجمالى بيع 1995 ألف وحدة.

وحصدت «بريليانس» المرتبة الرابعة بعدما أن استطاعت بيع 255 سيارة، تلتها «زوتي» في المركز الخامس بواقع 165 مركبة.

وتمركزت «جيلي» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشا الصيني بعد أن حققت بيع 107 مركبة، أعقبتها «بايك» في المركز السابع بواقع 56 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: قائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات الملاكي خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: