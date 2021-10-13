مبيعات السيارات الصينية ترتفع إلى %23.2

ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %23.2 بعدما تمكنت من بيع وتوريد 31 ألفًا و786 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 15 ألفًا و108 سيارات فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو بلغت %110.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «إم جي» على النصيب الأكبر من مبيعات الطرازات الصينية فى السوق المحلية بنسبة بلغت 52.4% بإجمالى 16 ألفًا و650 سيارة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة حصة سوقية %28.7 بنحو 9 آلاف و123 وحدة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %14 بواقع 4449 وحدة.

وتمركزت «شانجان» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %2.6 مسجلة بيع 828 مركبة، أعقبتها «هافال» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.2 بنحو 698 سيارة.

وظهرت «بريليانس» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بحصة سوقية %0.1 محققة بيع 38 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» شهدت نموًا بنسبة %52 لتصل إلى 137.2 ألف مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 50.5 ألف وحدة فى الفترة المقبلة من العام السابق.

توزيع الحصص السوقية للعلامات الصينية فى قطاع السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى

العلامة التجارية الحصة السوقية % إم جي 52.4 شيري 28.7 بى واى دي 14 شانجان 2.6 هافال 2.2 بريليانس 0.1

إعداد : المال

المصدر: مجلس معلومات سوق السيارات