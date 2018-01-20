مبيعات السيارات الصغيرة تتأرجح بين انخفاض الاقتصادية وتماسك الفاخرة

أحمد عوضأكد الخبراء والعاملون فى سوق السيارات، أن حجم مبيعات شرائح السيارات صغيرة الحجم، سواءً الاقتصادية منها أو الفاخرة، شهد تراجعًا خلال العام الماضى؛ بسبب الاضطرابات الذي شهدتها السوق من الزيادات السعرية المتتالية؛ وهو ما انعكس على حصتها السوقية بالتراجع، موضحين أن أسعار تلك السيارات دفعت مسته

أحمد عوض



أكد الخبراء والعاملون فى سوق السيارات، أن حجم مبيعات شرائح السيارات صغيرة الحجم، سواءً الاقتصادية منها أو الفاخرة، شهد تراجعًا خلال العام الماضى؛ بسبب الاضطرابات الذي شهدتها السوق من الزيادات السعرية المتتالية؛ وهو ما انعكس على حصتها السوقية بالتراجع، موضحين أن أسعار تلك السيارات دفعت مستهلكيها إلى الاتجاه لشرائح أخرى.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، سجلت مبيعات السيارات الصغيرة “mini” تراجعًا بنسبة 59.8% لتصل إلى 673 سيارة خلال الشهور 11 اﻷولى من العام الماضي، مقارنة ببيع 1677 وحدة خلال نفس الفترة من 2016.

وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة اﻷمل وكلاء لادا وبى واى دى، أن مبيعات السيارات الاقتصادية عمومًا شهدت هبوطًا عنيفًا، نتيجة تجاوز أسعارها حاجز 150 و200 ألف، مقارنة مع 50 و80 ألف جنيه سابقا، موضحا أن السياسات السعرية الصادرة عن الوكلاء “غير عادلة” على حد وصفة.

واستبعد أي نمو بمبيعات السيارات الصغيرة “الاقتصادية” في ظل ارتفاع اﻷسعار الحالية، متوقعًا أن يبلغ إجمالى مبيعات السيارات الركوب الخاصة “الملاكى” بمختلف شرائحها مستويات 120 ألف سيارة بنهاية العام الحالي.

من جانبه، أكد خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن حجم مبيعات السيارات الصغيرة الفاخرة لم تشهد تراجعًا في ظل الاضطرابات التي شهدتها السوق مؤخرًا، لأسباب تتعلق بأن مستهلكى تلك السيارات لا يتأثر فى قراره الشرائى بزيادة الاسعار، موضحاً أن مستهلكى تلك الشريحة دائماً ما تتجه لشراء علامات بعينها مع الاهتمام بتمتعها بقدر كبير من المواصفات والكماليات.

وتابع: إن الشرائح الصغيرة الاكثر تضرراً جاءت لصالح العلامات الآسيوية، والتى فقدت شريحة محدودي الدخل من المستهلكين إمكانيه اقتنائها بعد تجاوز أسعارها قدرتهم المالية.

وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن وكلاء السيارات اتجهوا إلى استيراد السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات”suv”؛ بعد زيادة الطلب عليها واستحواذها على شريحة كبيرة من السيارات الصغيرة، خاصة الفاخرة منها وذلك لتقارب الاسعار بينها.

أما عن الصغيرة الاقتصادية فإن تواضع مواصفاتها أمام أسعارها أبرز الأسباب وراء إحجام البعض لشرائها، بخلاف أن الظروف الاقتصادية قد أثرت عموماً على مستهلكيها ليتراجعوا عن قراراتهم الشرائية.



وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن السياسات السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين “خاطئة”، مما تسببت في هبوط أداء شرائح السيارات الصغيرة، مؤكدًا أن القوة الشرائية كانت تقبل على شرائح السيارات الصغيرة؛ لتمتعها بميزة تنافسية هي: “سهولة اقتنائها بأسعار مناسبة بالنسبة لمحدودي الدخل، في انخفاض تكلفة التشغيل و توافر قطع الغيار بأسعار منخفضة”.

ويوضح الجدول التالي، تطور مبيعات السيارات الاقتصادية خلال الـ 11 شهراً من 2016:

العلامة التجارية الطراز مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل التغيير% هيونداي i10 870 190 78- كيا بيكانتو 685 398 41.8- فيات 500 67 4 94- سوزوكي التو 55 81 47 الإجمالي 1.677 673 59.8



