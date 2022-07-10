مبيعات السيارات الجديدة في روسيا تهبط بنسبة 82% خلال يونيو

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا خلال يونيو الماضي بنسبة 82٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، مما يعكس العقوبات الغربية التي أضرت بإمدادات قطع الغيار، وأدى ارتفاع الأسعار إلى الإضرار بالطلب ونزوح صانعي السيارات الأجانب، حسبما ذكر اتحاد الأعمال الأوروبية (AEB) .

وتوقفت صناعة السيارات الروسية تقريبًا منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير، حسبما ذكر موقع “ياهو نيوز”.

جاء انخفاض مبيعات يونيو في أعقاب انخفاض بنسبة 83.5٪ في مايو.

وقال اتحاد الأعمال الأوروبية إنه تم بيع 27761 سيارة جديدة فقط ، بانخفاض عن أكثر من 126 ألف سيارة في يونيو 2021.

وانخفضت مبيعات السيارات للنصف الأول من العام بنسبة 56.9٪ في أبريل، وقال اتحاد الأعمال الأوروبية إنه يتوقع انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنسبة 50٪ على الأقل في عام 2022.

وتعتمد الصناعة بشكل كبير على قطع الغيار الأجنبية، أما الشركات المصنعة الغربية بقيادة رينو فقد علقت عملياتها أو غادرت روسيا بالكامل منذ بدء سريان العقوبات.

تظهر أرقام منفصلة أن إنتاج السيارات في روسيا قد تجمد عمليا خلال شهر مايو، مع انخفاض قياسي بنسبة 96.7 ٪ في عدد السيارات الجديدة التي يتم طرحها من مصانعها.

وقامت كبرى الشركات المصنعة الروسية مثل AvtoVAZ بمنح إجازة للعامين، ووقف الإنتاج لأسابيع بسبب نقص في الأجزاء ، بما في ذلك أشباه الموصلات.

ويتم إنتاج أرخص طراز من AvtoVAZ ، وهي سيارة لادا كلاسيك Lada Classic ، بدون وسائد هوائية أو نظام فرملة أوتوماتيكي، ويستخدم محركًا أقدم في محاولة للتغلب على مشاكل الصناعة.

كما أن ارتفاع الأسعار في روسيا، الذي ارتفع بنسبة 50٪ تقريبًا منذ بداية العام وفقًا لوكالة الإحصاء “روسات” Rosstat، أضر أيضًا بالطلب حيث تكافح الأسر لضربة عميقة في مستويات المعيشة والتضخم بالقرب من أعلى مستوى في 20 عامًا.