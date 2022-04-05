بلغ عدد السيارات الجديدة المبيعة في المملكة المتحدة أدنى مستوى له لم تشهده منذ 24 عامًا في مارس الفائت، بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث تمتعت السيارات الكهربائية بشهر قياسي، حسبما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية.

وجاء التراجع في تسجيلات السيارات الجديدة ، بانخفاض 14٪ مقارنة بشهر مارس 2021 ، بعد شهرين من زيادة المبيعات على أساس سنوي.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع تكلفة البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، كان هناك 39،315 تسجيل جديد للمركبات الكهربائية (EV) في مارس ، أي أكثر في شهر واحد من إجمالي المبيعات في المملكة المتحدة في عام 2019. حيث يختار المشترون بشكل متزايد أشكالًا أكثر ملاءمة للبيئة من النقل بتكاليف تشغيل أرخص.

وقال إيان بلامر ، مدير شركة “أوتو تريدر” AutoTrader: “بالمعدل الحالي ، ستتفوق مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة على مبيعات البنزين والديزل التقليدية بحلول العام 2025”.

وأضاف بلامر: “كان هناك بالفعل نمو هائل في هذا القطاع، وإذا كان هناك أي شيء، فإن الطلب على المركبات الكهربائية أصبح الآن أقوى مع ارتفاع الأسعار في المضخات على خلفية الأزمة الأوكرانية.”

ومع ذلك، فإن زيادة مبيعات السيارات الكهربائية ستعني أيضًا زيادة الطلب على نقاط الشحن الكهربائي.

في فبراير الماضي ، حذرت مؤسسة “ريزوليوشنز” من أن 10 ملايين منزل لا يمكنهم الوصول إلى مواقف السيارات بعيدًا عن الشارع أو المرآب الشخصي ، لذلك ستفقد التكاليف المنخفضة لشحن السيارات باستخدام كهرباء أرخص طوال الليل.

وفي هذا الصدد قال بلامر: “يجب أن يتأكد الوزراء من قدرتنا على استيعاب هذا النمو المتوقع”.

يأتي التراجع في مبيعات السيارات الإجمالية في المملكة المتحدة في شهر مارس، وهو عادةً أقوى شهر في العام، بعد انخفاض بنسبة 41٪ في الإنتاج في فبراير ، إلى أدنى مستوياته منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وسيؤدي الانخفاض بنسبة 14 ٪ في مبيعات السيارات الجديدة الشهر الماضي إلى انخفاض التسجيلات إلى أقل من 250.000، مقارنة بمتوسط مارس البالغ 450.000 في العقد السابق للوباء.

كان هذا أدنى رقم لشهر مارس لمبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة منذ العام 1998.

وقال بلامر: “مشكلات سلسلة الإمدادات المستمرة في الصناعة تعني أن الاندفاع التقليدي في مارس للحصول على لوحات تسجيل جديدة قد تم تسويته بسبب استمرار نقص المخزون”.