مبيعات السيارات الجديدة تهبط عالميًّا بنسبة 26% في الربع الأول

مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مؤسسة جيه إيه تي أو دايناميكس.

سجلت مبيعات السيارات الجديدة في العالم تراجعًا بأكثر من 6 ملايين وحدة، في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض نسبته 26%، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مؤسسة جيه إيه تي أو دايناميكس.

وأظهرت الأرقام نفسها والتي نشرها موقع “كلين تكنيكا” انخفاضًا في مبيعات السيارات بالعالم بنسبة 39% في مارس الماضي، بتراجع من حوالي 9 ملايين وحدة في الربع الأول من 2019 إلى 5.5 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الحالي.

ويعد هذا الانخفاض الأكبر بمبيعات السيارات في شهر واحد منذ عام 1980. وشهدت ذروة الأزمة المالية العالمية في نوفمبر من عام 2008 هبوطًا في مبيعات السيارات بنسبة 25% فقط.

وشهدت الدول الـ27 الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” الانخفاض الأكبر في مبيعات السيارات في مارس الماضي، بواقع 848 ألفًا و800 وحدة على أساس سنوي، أو ما يعادل نسبته 52%.

وذكرت مؤسسة جرين كار كونجرس: “هبطت التسجيلات الخاصة بالسيارات في جميع الأسواق الـ27، لكن بدرجات متفاوتة”.

وأوضحت “جرين كار كونجرس”: “الأسواق تضررت بشدة في كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا وأستراليا وأيرلندا وسلوفينيا واليونان والبرتغال، حيث انخفضت مبيعات السيارات مجتمعة هناك من 634 ألفًا و600 وحدة في مارس 2009، إلى 161 ألفًا و800 وحدة في أبريل”.

وشهدت مبيعات السيارات الكهربية زيادة بنسبة 15%، إلى 147 ألفًا و500 وحدة في مارس الماضي، لتسجل حصة سوقية قياسية جديدة بلغت نسبتها 17.4%، أو بأعلى من نظيرتها المسجلة في مارس 2019 بـ10.1 نقطة مئوية.

وبعكس التوجهات التي كانت سائدة في عام 2019، لم يجئ النمو في مبيعات السيارات الكهربية مدفوعًا بـ”تسلا”، لكن تحققت النتائج الإيجابية بفضل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربية من شركات ميرسيدس (44%) وفولكس فاجن (240%)، وبي إم دبليو (15%)، وهيونداي (25%)، وفولفو (79%)، من بين أخرى.