مبيعات السيارات التجارية «البيك أب» ترتفع 34% خلال العام الماضى (جراف)

سجلت مبيعات السيارات التجارية «البيك أب» نموًّا بنسبة 34% لتصل إلى 34 ألفًا و505 مركبات خلال العام الماضى، مقابل 25 ألفًا و724 وحدة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت “شيفروليه- الدبابة” على النصيب الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 79% بعدما تمكنت من بيع وتسليم 27 ألفًا و311 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 34 ألفًا و505 مركبات خلال العام الماضى؛

جاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع شاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 12.4% محققة بيع 4277 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلّت العلامة اليابانية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 6.5% بنحو 2242 شاحنة، أعقبتها «جي إم سي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 1.4% بإجمالي بيع 470 شاحنة.

وحلّت العلامة الصينية «جريت وول» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 0.6% بإجمالى 203 مركبات، تبعتها “دونج فينج DFSK” في المركز السادس بإجمالي بيع سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.