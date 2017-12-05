مبيعات السيارات البريطانية تهبط 5% فى 11 شهرًا

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جمعية مصنعى وتجار السيارات SMMT، أن مبيعات السيارات الجديدة البريطانية تراجعت بحوالى 5% منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بالمقارنة مع الشهور نفسها من العام الماضى وفى أول هبوط سنوى منذ عام 2011. وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات الجديدة فى بريطانيا انخفضت أ

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الثلاثاء جمعية مصنعى وتجار السيارات SMMT، أن مبيعات السيارات الجديدة البريطانية تراجعت بحوالى 5% منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بالمقارنة مع الشهور نفسها من العام الماضى وفى أول هبوط سنوى منذ عام 2011.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات الجديدة فى بريطانيا انخفضت أيضا بحوالى 11.2% فى شهر نوفمبر الماضى لتنزل إلى 163 ألفا و 540 وحدة مع هبوط الطلب وانكماش ثقة المستهلك وتزايد الشكوك فى مستقبل السولار مع انتشار السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة.

ويقول مايك هويز الرئيس التنفيذى لجمعية SMMT إن مبيعات السيارات الجديدة التى تعمل بالسولار هوت بأكثر من 16.1 % خلال الـ 11 شهرا الماضية، بينما زادت مبيعات السيارات التى تعمل بالبنزين بحوالى 3.1% خلال نفس الشهور الماضية من هذا العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وكان وزير المالية فيليب هاموند قد أعلن أن الحكومة البريطانية تعتزم اعتبارا من العام المقبل رفع الضرائب على أصحاب السيارات الجديدة التى تعمل بالسولار ولا تلبى أحدث معايير الانبعاثات الكربونية بعد فضيحة غش شركة فولكس فاجن فى اختبارات الانبعاثات الكربونية منذ عام 2015 والتى جعلت بعض المدن الكبرى ومنها لندن وباريس ومدريد وأثينا تعلن عن خطط تركز على انبعاثات السولار ومنها حظر استخدام السولار أو تقييد استخدامه أو فرض غرامات باهظة على أصحاب السيارات التى تعمل به.