مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تهبط 90.8% لتسجل 1265 مركبة خلال الربع الأول (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة 90.8% لتسجل 1265 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 13 ألفًا و709 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

واعتلت «رينو» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من بيع 516 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثانى بإجمالى 280 وحدة.

وجاءت «أوبل» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 260 سيارة، تلتها «فيات» رابعًا بواقع 113 مركبة.

وحلت «بيجو» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 52 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 44 وحدة.

ووفقًا لـ”أميك” لم 3 تتمكن نحو 3 ماركات أوروبية هي «جاكوار – لادا – لاند روفر» من تسجيل أية مبيعات فى سوق السيارات المحلية خلال تلك الفترة.

«رينو ميجان» تقود مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول

قادت «رينو ميجان» مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسويق 364 مركبة، أعقبتها «أوبل موكا» فى المركز الثانى بإجمالى 183 وحدة.

وجاءت «ستروين C5 إير كروس» في المرتبة الثالثة مسجلة بيع 123 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» رابعًا بواقع 110 وحدة.

وحلت «ستروين C4» في المركز الخامس بإجمالى 98 سيارة، تلتها «رينو ستيب واي» سادسًا بنحو 77 وحدة.

وظهرت «ستروين سي إليزيه» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 44 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» و«ألفا روميو جوليا» ثامنًا- مكرر- بواقع 39 مركبة.

وتمركزت «رينو داستر» في المرتبة التاسعة مسجلة بيع 35 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز العاشر بنحو 33 وحدة.

وحصدت «رينو سانديرو» المركز الحادي عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة نحو 25 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.