مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تهبط 78% خلال أول 5 شهور (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بنسبة 73% لتسجل 21 ألفًا و877 مركبة، مقابل 80 ألفًا و275 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة 78% لتسجل 3 آلاف و755 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 17 ألفًا و321 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما هبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 82.6% لتصل إلى 489 مركبة، مقابل 2808 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 86.5%، لتصل إلى 1717 مركبة، مقابل 12 ألفًا و742 وحدة.

أيضا انخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 64.5%، لتصل إلى 7 آلاف و43 سيارة، مقابل 19 ألفًا و842 مركبة.

وتراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 65.8%، إلى 8 آلاف و872 مركبة، مقارنة بنحو 25 ألفًا و975 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى: