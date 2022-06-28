مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تهبط 12.5% خلال 5 أشهر (جراف)

رصدت “المال” خريطة مبيعات سوق السيارات في مصر، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى؛ استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة بلغت 12.5%، إلى 17.3 ألف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقابل 19.7 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الطرازات الكورية بنسبة 23.5% لتسجل 12.7 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 16.6 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما هبطت السيارات الأمريكية- ذات المنشأ- بنسبة 44.4% لتصل إلى 2808 سيارة، مقابل 5 آلاف و48 مركبة.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 19% لتسجل 19.8 ألف سيارة، مقابل 16.6 ألف وحدة.

أما عن أداء المركبات اليابانية فقد شهدت نموًّا بنسبة 9% لتسجل نحو 25.9 ألف سيارة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقارنة بنحو 23.8 ألف مركبة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات السيارات «الملاكي» خلال أول 5 أشهر من العام العام الحالى: