مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تتراجع 63% خلال أول 10 أشهر من 2023

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بنسبة 63% إلى 8 آلاف و42 مركبة، مقارنة بنحو 21 ألفًا و819 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 86% لتصل إلى 682 مركبة، مقابل 4902 سيارة.

وتراجعت مبيعات المركبات الكورية بنسبة 56.2%، لتصل إلى 7 آلاف و355 مركبة، مقابل 16 ألفًا و797 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 51.3%، لتصل إلى 17 ألفا و456 سيارة، مقابل 35 ألفًا و811 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 53.4%، إلى 19 ألفا و351 مركبة، مقارنة بنحو 41 ألفًا و504 وحدات.