مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تتراجع 73% خلال 7 أشهر

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بنسبة 73% لتسجل 5 آلاف و541 مركبة، مقارنة بنحو 20 ألفًا 697 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 81.4% لتصل إلى 612 مركبة، مقابل 3286 سيارة.

وتراجعت مبيعات المركبات الكورية بنسبة 76.9%، لتصل إلى 3418 مركبة، مقابل 14 ألفًا و816 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 62.5%، لتصل إلى 10 آلاف و66 سيارة، مقابل 26 ألفًا و833 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 64%، إلى 12 ألفا و163 مركبة، مقارنة بنحو 33 ألفًا و772 سيارة.