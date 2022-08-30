مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تتراجع 21.9% خلال 7 شهور (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة 21.9%، لتصل إلى 20 ألفًا و697 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 26 ألفًا و510 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب “الكورية” المنشأ بنسبة 40.7%، لتسجل 14 ألفًا و816 مركبة، مقابل 24 ألفًا و972 وحدة.

وهبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 55%، لتصل إلى 3286 مركبة، مقارنة بنحو 7297 سيارة.

في المقابل، ارتفعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 1.2%، لتصل إلى 26 ألفًا و833 سيارة، مقابل 26 ألفًا و515 وحدة.

كما صعدت مبيعات الطرازات اليابانية بنسبة 0.4%، إلى 33 ألفًا و772 مركبة، مقارنة بنحو 33 ألفًا و621 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: