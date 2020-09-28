مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 72% في مصر خلال 8 أشهر (جراف)

لتصل إلى 30.1 ألف مركبة

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بنسبة 72% لتصل إلى 30 ألفًا و146 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 17 ألفًا و486 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” قائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

اعتلت العلامة الفرنسية “رينو” قمة مبيعات السيارات الأوروبية، بعد تمكنها من تسويق 8 آلاف و687 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلَّت “فيات” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعات فى قطاع السيارات، مسجلة بيع 7 آلاف و381 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث بواقع 4 آلاف و917 سيارة.

وتمركزت العلامة الفرنسية “بيجو” فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنها من تسويق 4 آلاف و196 سيارة، أعقبتها «سيتروين» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 2896 مركبة.

وحلت العلامة الأوروبية «لاند روفر» فى المرتبة السابعة بعد أن استطاعت بيع 536 سيارة، تلتها “ألفا روميو” فى المركز الثامن بإجمالى بيع 172 مركبة.

وظهرت “جاكور” فى المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، بعدما أن حققت بيع 87 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الماركات الأوروبية الاكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكى” في مصر خلال أول 8 أشهر من 2020: