مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 116% خلال الربع الأول من العام الحالي

قفزت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 116% لتصل إلى 11.8 ألف مركبة في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 5.4 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واعتلت العلامة الفرنسية “رينو” صدارة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي، بعد تمكنها من بيع وتسليم 3509 مركبات، خلال تلك الفترة.

وجاءت “فيات” في المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا بعد أن استطاعت بيع 2903 مركبات، تبعتها «أوبل» 2049 سيارة فى المركز الثالث مسجلة بيع 2049 وحدة.

وجاءت العلامة الفرنسية “بيجو” في المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت مبيع 1636 سيارة، ثم «سيتروين» في المركز الخامس بإجمالي بيع 904 مركبات.

وحلت «لاند روفر» المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية التي استطاعت بيع 259 سيارة، وجاءت بعدها «ألفا روميو» في المركز الثامن محققة بيع 86 مركبة.

وحلت “جاكور” في المرتبة التاسعة في قائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا بقطاع سيارات الركوب “الملاكي”، بعد أن حققت بيع 41 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالي: