مبيعات السيارات الأوروبية تسجل قفزة في نوفمبر

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي اليوم الخميس إن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تزايد بشكل كبير في نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

وقال الاتحاد إن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إيفتا) ارتفع 17.4% إلى 1.01 مليون سيارة.

وجاءت نسبة الزيادة في الاتحاد الأوروبي 16.3%.

وارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال أكتوبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مع انحسار مشكلات سلاسل التوريد، وذلك على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية تفع المستهلكين لتأجيل قرار الشراء.

وبحسب بيانات اتحاد السيارات الأوروبي، فإن المبيعات ارتفعت بنسبة 14 % في أكتوبر، لتبلغ 910,753 سيارة.

وكانت مبيعات السيارات عادت للارتفاع في أغسطس الماضي بعد 12 شهرا من التراجع.