مبيعات السيارات الأوروبية تبهط 34.8% خلال 9 أشهر

تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بنسبة 34.8%، لتسجل 21 ألفًا و558 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 33 ألفًا و63 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وهبطت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 34.8% لتسجل 117 ألفًا و47 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع 153 ألفًا و867 وحدة في نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة 56.3% لتصل إلى 4517 مركبة، مقابل 9549 سيارة.

كما تراجعت مبيعات السيارات الكورية بنحو 46.9% لتسجل 16 ألفًا و357 مركبة، مقابل 30 ألفًا و791 وحدة.

وانخفضت مبيعات المركبات الصينية في مصر بنسبة 7.6%، إلى 33 ألفًا و 502 سيارة، مقابل 36 ألفًا و277 وحدة.

وهوت مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الياباني بنسبة 12.1% لتسجل 38 ألفًا و862 مركبة، مقارنة بنحو 44 ألفًا و187سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، بلغ إجمالى مبيعات الطرازات الهندية المنشأ نحو 2251 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.