مبيعات «السويدي إليكتريك» تقفز 73.9% إلى 108.8 مليار جنيه والأرباح تصل 8.9 مليار جنيه خلال 9 شهور

أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2023.

وحققت السويدي إليكتريك نموا في الإيرادات المجمعة بنحو 73.9%، لتصل إلى 108.8 مليار جنيه خلال 9 شهور، مقابل 62.57 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 161%، إلى 8.07 مليار جنيه ، مقابل 3.09 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقفزت صافي أرباح السويدي إليكتريك المجمعة نحو 167.2%، لتسجل 8.9 مليار جنيه، مقابل 3.33 مليار جنيه، خلال الربع الفترة المقارنة من 2022.

وقال المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السوديدي إليكتريك أن النتائج القوية التي احرزتها الشركة مع اقتراب انتهاء العام الجاري، تعكس مرونة نموذج الأعمال واستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة .

واستكمل السويدي أن النتائج المحققة تعكس التزام الشركة بلارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية، إلي جانب التركيز على تنويع محفظتها الاستثمارية والتوسع جغرافيا.