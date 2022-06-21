مبيعات الدول العربية ترتفع %1.8 إلى 408.4 ألف سيارة فى الربع الأول

تتبعت «المال» مبيعات 15 دولة عربية رصدتها وكالة «فوكاس تو موف» الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث شهدت مبيعات تلك الدول زيادة طفيفة بنسبة تصل إلى %1.8 لترتفع إلى 408 آلاف، و447 سيارة بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 401 ألف، و329 مركبة مباعة خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات الملاكى خلال الربع الأول من هذا العام بعد أن تمكنت من تسليم 140 ألفًا، و353 سيارة، مقابل 140 ألفًا، و493 مركبة لفترة المقارنة، بتراجع طفيف قدرت نسبته بـ%0.1.

واستحوذت «السعودية» على حصة تصل إلى %34.4 من إجمالى مبيعات الـ 15 دولة عربية خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع حصتها السوقية خلال العام الماضى والتى قدرت بـ%35.

وحصلت «مصر» على المركز الثانى فى القائمة بعد أن قفزت التسليمات فى السوق المحلية %34 لتصعد إلى 68 ألفًا، و165 مركبة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 50 ألفًا و794 سيارة، حيث تمكنت من تحقيق أعلى معدل نمو فى مبيعات السيارات الملاكى بين الدول العربية خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022.

وهيمنت «الإمارات» على المركز الثالث بعد نمو مبيعاتها %4.6 لتقفز إلى 51 ألفًا و899 مركبة فى الربع الأول من هذا العام، مقابل 49 ألفًا، و618 مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من 2021، لتشهد حصتها السوقية نموًا طفيفًا بلغ %12.7 هذا العام، بالمقارنة مع %12.4 خلال الربع الأول من 2021.

المغرب رابعاً

استحوذت «المغرب»، أكبر منتج للسيارات فى المنطقة العربية والثانية أفريقيًا، على المركز الرابع بعد أن سلمت 36 ألفًا و977 سيارة هذا العام، مقابل 44 ألفًا، و231 مركبة مباعة خلال العام الماضي، بتراجع %16.4.

وهبطت حصة «المغرب» السوقية من إجمالى مبيعات الدول العربية من السيارات وفقًا للتقرير بنهاية الربع الأول من العام الحالى إلى %9.1 مقابل %11 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة “فوكاس تو موف” الأمريكية.

وحصدت «الكويت» المركز الخامس فى القائمة بعد أن تراجعت مبيعاتها من الملاكى على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى بنسبة تصل إلى %1.2 لتهبط إلى 27 ألفًا و221 سيارة، مقابل 27 ألفًا، و552 مركبة، لتشهد حصتها السوقية هبوطًا طفيفًا لتسجل %6.7 مقابل %6.9 فى نهاية الربع الأول من 2021.

وجاء العراق فى المركز السادس بعد أن نجحت سوق السيارات بها فى تسليم 18 ألفًا، و247 مركبة خلال الربع الأول من 2022، مقابل 18 ألفًا، و102 وحدة مباعة خلال الربع الأول من 2021، بنمو طفيف بلغ %0.8 لتستقر حصته السوقية من الإجمالى العربى عند مستوى %4.5.

وفى المركز السابع «عمان» والتى شهدت مبيعاتها من الملاكى تراجعًا بنسبة تصل إلى %29.8 لتهبط إلى 15 ألفًا، و91 سيارة هذا العام، مقابل 21 ألفًا، و497 سيارة مباعة خلال الربع الأول من 2021، لتهبط حصتها السوقية إلى %3.7 بعد أن كانت %5.4.

قطر فى المركز الثامن

حصدت «قطر» المركز الثامن بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالى بعد أن نجحت فى تسليم 14 ألفًا، و451 مركبة، مقابل 11 ألفًا، و598 سيارة مباعة خلال الربع الأول من العام الماضى، بنمو %24.6 لتصعد حصتها السوقية من %2.9 بنهاية الربع الأول من 2021، إلى %3.5 خلال الربع الأول من هذا العام.

وفى المركز التاسع، جاءت «تونس» والتى سلمت على مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 13 ألفًا، و844 مركبة، مقابل 14 ألفًا، و98 سيارة، بتراجع %1.8 لتستحوذ على %3.5 من إجمالى مبيعات الـ 15 دولة عربية التى رصدها التقرير.

أما المركز العاشر، فجاء من نصيب الأردن، والتى هبطت مبيعاتها الربع الأول من هذا العام بنسبة تصل إلى %5.6 لتتراجع إلى 7440 سيارة، مقابل 7881 مركبة مباعة فى العام الماضى، لتستحوذ على حصة تصل إلى %1.8.

أما باقى الدول العربية والتى تضم كلًا من البحرين، والجزائر، ولبنان، واليمن، وسوريا، فبلغت مبيعاتهم الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالى 14 ألفًا، و759 سيارة، مقابل 15 ألفًا، و467 مركبة مباعة خلال الربع الأول من العام الماضي، بتراجع %4.6 لتستحوذ مبيعات تلك الدول مجمعة على حصة تمثل %4.