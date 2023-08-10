مبيعات «الدلتا للسكر» تسجل 3.5 مليار جنيه والأرباح تقفز 98.5% النصف الأول لـ 2023

اعتمد مجلس إدارة الدلتا للسكر نتائج الأعمال والقوائم المالية للنصف الأول من 2023.

وحققت الدلتا للسكر نموا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 98.5%، لتسجل 1.08 مليار جنيه مقابل 544 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات الدلتا للسكر بنحو 41.2%، خلال النصف الأول من 2023، إلى 3.53 مليار جنيه .

وذلك مقابل إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

يذكر أن شركة الدلتا للسكر، حققت خلال 2022 ، نموا في صافي الأرباح بنسبة 121%، إلى 850.4 مليون جنيه مقابل 385.12 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات الدلتا للسكر خلال 2022، نحو 16%، خلال عام 2022، لتسجل 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.24 مليار جنيه خلال 2021.