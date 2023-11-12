مبيعات «الدلتا للسكر» تتجاوز 5.5 مليار جنيه والأرباح تقفز 90.5% خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة الدلتا للسكر نتائج الأعمال والقوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وحققت الدلتا للسكر نموا في صافي الأرباح خلال 9 أشهر ، بنسبة 90.5%، لتسجل 1.4 مليار جنيه مقابل 735.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات الدلتا للسكر بنحو 80.5%، خلال 9 شهور، إلى 5.56 مليار جنيه .

وذلك مقابل إيرادات بقيمة 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

يذكر أن شركة الدلتا للسكر، حققت خلال 2022 ، نموا في صافي الأرباح بنسبة 121%، إلى 850.4 مليون جنيه مقابل 385.12 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات الدلتا للسكر خلال 2022، نحو 16%، خلال عام 2022، لتسجل 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.24 مليار جنيه خلال 2021.