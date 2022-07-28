مبيعات «الدار العقارية» الإماراتية تقفز 33% فى الربع الثانى بفعل قوة الطلب

أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية، التي شيدت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، ارتفاع أرباح الربع الثاني اليوم بنسبة 54 %، مدعومة بمبيعات قياسية بفضل قوة الطلب المحلي والعالمي، بحسب وكالة رويترز ، وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الثاني بنسبة 33 % إلى 3.12 مليار درهم.

وبلغت الأرباح العائدة على المساهمين 803.99 مليون درهم (218.91 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ، مقارنة مع 520.83 مليون درهم قبل عام.

وقالت شركة التطوير العقاري إنها وقعت اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي للاستحواذ على أربعة أبراج تجارية هي جزء من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للإمارة.

وأوضحت أن أبراج السلع والسراب والمقام والختم تبلغ مساحتها الإجمالية الصافية القابلة للتأجير 180 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها 4.3 مليار درهم.

وقال جريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار في مكالمة مع الصحفيين إن الشركة لديها أيضا خمسة مليارات درهم من رأس المال الأسهم ستستخدمها على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.4 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس ذلك عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي إذ أن العملة الإماراتية مرتبطة بالدولار.

وقال فيور إن الصلة بين مبيعات المنازل وأسعار الفائدة طويلة الأجل ليست مباشرة بالنسبة للدار لأن الشركة لديها الكثير من المشترين النقديين ، لكنه أضاف أن تكاليف الاقتراض ستتأثر.

وتابع “لقد كنا محظوظين جدا بالتحوط المسبق وشراء عقود المبادلة في الأشهر الاثني عشر الماضية عندما كانت أسعار الفائدة جذابة للغاية. لذلك قمنا بالفعل بتأمين ما يزيد عن مليار درهم من أسعار الفائدة الثابتة تحسبا لعمليات الاستحواذ التي كنا نقوم بها.”