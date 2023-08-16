مبيعات «الجوهرة للسيراميك» تصل 1.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” نتائج أعمال النصف الأول من عام 2023.

وقفزت أرباح سيراميك الجوهرة نحو 41.12%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 117.4 مليون جنيه، مقابل 83.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت الجوهرة نموا في إجمالي المبيعات بنحو 35.6% ، لتصل 1.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 884.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الثاني من 2023، على كافة مستويات النشاط مدعوما بمرونة قنوات البيع وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي لها أثر أكبر على حماية حصة الشركة السوقية.

ونوهت الجوهرة بأن المبيعات المحلية شكلت نحو 87%، من إيرادات الربع الثاني لعام 2023، مقابل 88% خلال الربع الثاني من 2022 .

جدير بالذكر أن شركة العز للسيراميك والبورسلين -الجوهرة- ، حققت صافي أرباح الجوهرة خلال 2022 بالكامل بنحو 171.12 مليون جنيه، مقابل 107.24 مليون جنيه خلال 2021.