مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تصعد 0.3% خلال نوفمبر

أظهر المستهلكون قوة غير متوقعة في نوفمبر الماضي فيما يخص مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، مما أعطى بداية قوية لموسم العطلات إذ أظهر التضخم علامات على استمرار التراجع.

بحسب وكالة “سي إن بي سي” أفادت وزارة التجارة في الولايات المتحدة اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3٪ في نوفمبر، وهو أقوى من الانخفاض بنسبة 0.2٪ في أكتوبر وأفضل من تقديرات مؤشر داو جونز لانخفاض قدره 0.1٪.

وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2%، وهو أفضل أيضًا من التوقعات بعدم التغيير. وباستثناء السيارات والغاز، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.6%.

صعود مبيعات التجزئة

ومع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، يظهر رقم مبيعات التجزئة أن المستهلكين قد تأقلموا مع وتيرة زيادات الأسعار.

وعلى أساس سنوي، تسارعت المبيعات بنسبة 4.1%، مقارنة بمعدل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي البالغ 3.1%. ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنه أقل بكثير من ذروته فوق 9% في منتصف عام 2022.

وقال أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: “إن انتعاش مبيعات التجزئة في نوفمبر يقدم دليلا على أن الانخفاض السريع المستمر في التضخم لا يأتي على حساب نمو اقتصادي أضعف كثيرا”.

وتماسكت المبيعات على الرغم من انخفاض إيرادات محطات الوقود بنسبة 2.9%، مع انخفاض أسعار الطاقة على نطاق واسع خلال الشهر. وانخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة 9.4٪ على أساس 12 شهرًا.

وقد تم تعويض هذا الضعف من خلال زيادة بنسبة 1.6٪ في الحانات والمطاعم، وزيادة بنسبة 1.3٪ في متاجر السلع الرياضية والهوايات والكتب والموسيقى، وزيادة بنسبة 1٪ في تجار التجزئة عبر الإنترنت.

وارتفعت بنسبة 0.4% المجموعة الضابطة للمبيعات، والتي تستثني تجار السيارات وتجار التجزئة لمواد البناء ومحطات الوقود ومتاجر اللوازم المكتبية والمنازل المتنقلة ومتاجر التبغ والتي تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وتيرة تسريح العمال

وتباطأت وتيرة تسريح العمال بشكل حاد الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة 202000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، بانخفاض قدره 19000 عن الأسبوع السابق وأدنى إجمالي منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لوزارة العمل.. وكان الاقتصاديون يبحثون عن 220.000.

ويأتي كلا التقريرين بعد يوم من إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه تم إحراز تقدم كافٍ في مكافحة التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

ووفقًا للتوقعات عقب اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، يتوقع مسؤولو البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل بنحو 0.75 نقطة مئوية في عام 2024.

ورغم أن مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير في العام المقبل، إلا أنهم لا يتوقعون حدوث ركود.