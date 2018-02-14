مبيعات التجزئة الأمريكية تقفز 3.6% فى يناير

خالد بدر الدينأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة قفزت، خلال يناير من هذا العام، بأكثر من 3.6%، مقارنة بنظيرتها خلال نفس الشهر من العام الماضى.لكن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة طفيفة بلغت 0.3% فى يناير الماضى على غير المتوقع، مقارنة

خالد بدر الدين





أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة قفزت، خلال يناير من هذا العام، بأكثر من 3.6%، مقارنة بنظيرتها خلال نفس الشهر من العام الماضى.

لكن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة طفيفة بلغت 0.3% فى يناير الماضى على غير المتوقع، مقارنة بشهر ديسمبر، فى أكبر هبوط منذ فبراير الماضى؛ بسبب خفض الأُسر مشترياتها من السيارات ومواد البناء.

كان خبراء اقتصاديون قد شملهم استطلاع لوكالة رويترز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2% في يناير الماضى، وتراجعت مبيعات السيارات 1.3% بعد انخفاضها 0.1% في ديسمبر الماضى، بينما هبطت مبيعات مواد البناء 2.4% فى أكبر هبوط منذ أبريل 2016.