مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع بنسبة 1% خلال يونيو

شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية تحسنا ملحوظا في يونيو المنصرم، حيث سجلت خلال تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 1.0%، وهو أعلى من توقعات الأسواق بأن يرتفع بمعدل 0.9%، فيما كانت القراءة الأخيرة للمؤشر قد شهدت انكماشا بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.

وجاءت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية أفضل من توقعات الأسواق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.0% في نفس الفترة، مقارنة بتوقعات الأسواق بأن يرتفع المؤشر بنسبة 0.7%، هذا بينما كانت القراءة السابقة لمؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.5% نهاية مايو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر مبيعات التجزئة يقيس التغير في القيمة الإجمالية للمبيعات على مستوى التجزئة. ولذلك، فإن تلك البيانات توفر نظرة مسبقة على بيانات إنفاق المستهلكين التي يقوم عليها معظم النشاط الاقتصادي. وتنعكس البيانات الأعلى من المتوقع بصورة إيجابية على تحركات الدولار الأمريكي والعكس صحيح.

التضخم في أمريكا

كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد صعد في يونيو إلى مستوى قياسي، فقد قفزت أسعار المستهلكين وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة الأربعاء الماضي عن مكتب إحصاءات العمل بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي.

وهذا المعدل هو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا وأعلى من القراءة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6٪ عن العام المنتهي في مايو. كما أنه أعلى بكثير من نسبة 8.8٪ التي توقعها الاقتصاديون.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو أيضًا أن الأسعار الإجمالية التي يدفعها المستهلكون لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 1.3٪ من مايو إلى يونيو.

كانت معظم الزيادة في يونيو مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بنحو 60٪ على مدار العام. واجه الأمريكيون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود الشهر الماضي، حيث تجاوز المتوسط الوطني 5 دولارات لغالون البنزين في جميع أنحاء البلاد.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 13.7 و38.4٪ على التوالي لفترة الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو. وبشكل عام، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.