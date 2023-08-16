مبيعات «الأندلس» للأدوية 702 جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت «الأندلس» للأدوية مبيعات بقيمة 702 مليون جنيه خلال أول خمس شهور من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

وتأسست شركة الأندلسية الطبية، في مصر عام 2001، وتضم الشركة الأم، ثلاث شركات تحت مسمى، شركة الأندلس الطبية، وشركة الأندلس للصناعات الدوائية، وشركة الأندلس للخدمات الصيدلية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس، أن قسم البحث والتطوير بالشركة يسعى لإنتاج إصدارات من الأدوية ذات الأسماء التجارية لتلبية المتطلبات المصرية والتصدير.

وأضاف أهمية إنتاج أدوية آمنة وفعالة ذات جودة عالية إذ تستثمر الأندلس في توفير مختبرات البحث والتطوير بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى إنتاج مجموعة أوسع من الأدوية بأسعار جيدة لتلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وتحسين منتجات الشركة لتوافق المعايير الوطنية والعالمية. يساعد الشركة على اكتساب مكانة خاصة بهم في الصناعة الدوائية المصرية ، والحصول على فرصة جيدة في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن هناك جهد كبير من هيئة الدواء المصرية في استخدام صلاحيتها لضبط الأدوية المغشوشة في المصانع غير المرخصة.

وأكد أن هذه الأدوية يتم تداولها في أماكن غير مرخصة لأن أي مستشفى أو عيادات، يلزمها القانون بشراء الأدوية من جهتين فقط هما: شركة الأدوية نفسها المصنعة للدواء أو من خلال شركات التوزيع المعتمدة التي تشتري الدواء من المصانع، وأصبحت بذلك دورة الدواء مغلقة.