مبيعات الأجهزة المنزلية تقفز بأرباح إل جي إلى مليار دولار خلال الربع الأول

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات أنها حققت أرباحا قياسية خلال الربع الأول من العام الحالى بفضل المبيعات القوية في الأجهزة المنزلية، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت إل جي أنها سجلت صافي ربح قدره 1.17 تريليون وون (1.05 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مارس ارتفاعا من 1.08 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع أرباح إل جي التشغيلية بنسبة 39.1%

وارتفعت أرباح إل جي التشغيلية بنسبة 39.1% إلى 1.51 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقفزت مبيعاتها بنسبة 27.7% على أساس سنوي إلى 18.8 تريليون وون خلال نفس الفترة.

وكان كلاهما أفضل أداء في تاريخ الشركة، وكانت الأرقام متماشية مع توجيهات الأرباح التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وفاقت توقعات السوق.

وبلغ هامش التشغيل للشركة 8.1% وهو الأعلى للربع الأول.

ويتركز الأداء القياسي للشركة على وحدة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء (إتش & إيه) التي حققت 6.7 تريليون وون في الإيرادات و919.8 مليار وون في الأرباح التشغيلية.

كما كانت كلا من المبيعات والأرباح التشغيلية في وحدة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء، الأكبر في أدائها الفصلي.

إل جي تسجل أرباحا قياسية في الربع الرابع من عام 2020

يذكر أن إل جي كانت قد أعلنت أنها سجلت أرباحا قياسية في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، بفضل المبيعات القوية للأجهزة المنزلية.

وذكرت إل جي أنها سجلت صافي ربح يصل إلى 262.3 مليار وون (233 مليون دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

حيث تحولت من صافي خسارة بلغ 849.8 مليار وون في العام الذي سبقه.

أرباح إل جى ترتفع بمقدار 6 أضعاف

وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية بمقدار 6 أضعاف إلى 650.2 مليار وون في الربع الأخير من العام الماضي.

وزادت مبيعاتها بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 تريليون وون في نفس الفترة، وهو أفضل أداء ربع سنوي للشركة على الإطلاق.

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، ارتفع صافي ربح الشركة 10 أضعاف إلى 2 تريليون وون.

وحققت الأرباح التشغيلية نموا بنسبة 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليونات وون، بينما سجلت مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 63.2 تريليون وون.

وسجلت كل من المبيعات والربح التشغيلي أعلى مستوياتهما على الإطلاق في تاريخ الشركة.

وجاءت هذه النتيجة بفضل أداء وحدة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء (إتش & إيه).

وسجلت وحدة “إتش & إيه” مبيعات بلغت 5.54 تريليونات وون، ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى أكثر من الضعف لتبلغ 299.6 مليار وون في الربع الثالث.

ارتفاع المبيعات في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال الربع الأخير من 2020

وقالت إل جي إن ارتفاع المبيعات في كل من كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وكذلك تحسين إدارة التكاليف ساهمتا في تحقيق صافي أرباح أعمالها الرئيسية.

كما سجلت وحدة إتش & إيه أداءً سنويا قياسيا بمبيعات بلغت 22.27 تريليون وون وأرباح تشغيلية بلغت 2.35 تريليون وون في 2020.

وتتوقع إل جي ارتفاع الطلب على أجهزتها المنزلية في عام 2021، خاصة على المنتجات عالية الجودة.

وقالت الشركة “وجدنا أن الطلب ارتفع على المنتجات كبيرة الحجم، في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة” وأضافت “يتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وخصائص النظافة المتطورة”.

وسجلت وحدة الترفيه المنزلي في إل جي، التي تدير أعمال التلفاز مبيعات بلغت 4.28 تريليونات وون في الربع الرابع، ما يعد ارتفاعا بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 103.5% على أساس سنوي إلى 204.5 مليار وون.

وأفادت إل جي بأن سوق أجهزة التلفاز في عام 2021 من المتوقع أن ينمو على نحو طفيف، على الرغم من توقع تراجع الطلب في النصف الثاني من العام، بعد استقرار وضع جائحة كورونا مع حملات التطعيم العالمية.